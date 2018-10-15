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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем задержали подозреваемого в торговле людьми

15.10.2018 20:03
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Вблизи Мариуполя задержали жителя, который находился в розыске по подозрению в торговле людьми. Об этомсообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

На одном из стационарных блокпостов нацгвардейцы и полицейские остановили для проверки автомобиль Lexus под управлением жителя Мариуполя. Выяснилось, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.149 УК Украины «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека». Гражданина передали в территориальное подразделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Всего за прошедшую неделю на стационарных и мобильных блокпостах было задержано 16 человек за совершение уголовных преступлений, 13 из них - по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями. Кроме того, было составлено 28 протоколов за административные правонарушения.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, Мариуполь, торговля людьми
 
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