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Архив - Донецкая область

Появились неожиданные детали об одном из главарей ОРДО

15.10.2018 13:48
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Появились неожиданные детали об одном из главарей ОРДО

Украинский военнослужащий, покинувший оккупированный Донецк с началом боевых действий 24-летний «Сепар» в одном из интервью рассказал, что еще до войны неоднократно встречал одного из нынешних руководителей оккупационной «власти» ОРДО на местном рынке возле «наливаек».

Так, военнослужащий сообщает:

«Первого „спикера“ Владимира Маковича я видел до войны. Он ходил между киосками, где разливали водку, был клоуном среди любителей выпить. Никогда у него не было денег. Умел прилипать к различным компаниям. Когда начались события 2014 года в Донецке, я смотрю по телевизору и вижу этого „алкашика“ в рядах руководителей псевдореспублики».

Сам «Сепар» отметил, что родился и жил в Донецке, а когда городом начали править оккупанты, он поступил на службу в Вооруженные силы Украины.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, боевик, ДНР, ОРДО
 
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