Ситуация на КПВВ сегодня утром: на блокпостах небольшие очереди

15.10.2018 09:12

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 0/50;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 40/0;

КПВВ «Гнутово» — 20/20.

В то же время за прошедшие сутки зафиксировано некоторое снижение пассажиро-транспортного потока через КПВВ. Всего контрольные пункты пересекло 28 700 человек и 4300 транспортных средств:

«Майорское» — 6495 человек и 955 транспортных средств;

«Марьинка» — 7100 человек и 1450 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5785 человек и 1195 транспортных средств;

«Гнутово» — 2455 человек и 660 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 6890 человек.

Источник: https://donpress.com