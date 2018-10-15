Сколько времени занимает пересечение линии разграничения на Донбассе

15.10.2018 07:37

При пересечении линии разграничения на Донбассе граждане тратили от 2 до 5 часов на прохождение всех блокпостов и контрольных пунктов въездов-выездов (КПВВ). Больше всего времени занимало пересечение линии разграничения через КПВВ «Марьинка». Время ожидания на КПВВ «Станица Луганская» было коротким. Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводили в сентябре мониторы благотворительного фонда «Право на защиту». Организация опубликовала мониторинговый отчет.

«Большинство (48%) респондентов потратили от 4 до 5 часов на прохождение КПВВ с обеих сторон линии соприкосновения. Процесс пересечения несколько ускорился по сравнению с августом: количество респондентов, которые потратили 2-3 часа, выросло на 6%, тогда как продолжительность более 5 часов отмечали на 4% реже», – говорится в отчете.

По информации общественников, в течение всего месяца наблюдались проблемы с транспортом, особенно на КПВВ «Марьинка». Количество автобусов, которые ездили в буферной зоне (между КПВВ подконтрольной и неподконтрольной украинской власти территории (НКТ)), была недостаточной, учитывая большое количество лиц, прибывающих с НКТ.

«Из всех пяти КПВВ в сентябре и августе наиболее длительным было пересечение линии разграничения через КПВВ "Марьинка". Более 60% респондентов, которые путешествовали через КПВВ "Марьинка" в сентябре, тратили на это 4 часа и больше. Согласно наблюдениям, сделанным во время мониторинговых визитов, завершение реконструкции не повлияло на пропускную способность или темп работы на КПВВ "Марьинка". Впрочем, поскольку реконструкция завершилась только 17 сентября, данных для подтверждения информации статистическими данным было недостаточно», – отмечается в отчете.

Кроме того сообщается, что наибольшей доля респондентов, которые тратили меньше 2 часов на пересечение линии разграничения, была на КПВВ «Станица Луганская», где наблюдалось значительное уменьшение очередей вследствие реконструкции. «Эта тенденция вызвана увеличением количества сотрудников КПВВ и автоматизированных рабочих мест по проверке документов. Важно отметить, что мост через реку поврежден и дороги для транспорта нет, поэтому пеший переход между КПВВ подконтрольной и неподконтрольной украинской власти территориями занимает около часа», – рассказали общественники.

Большинство респондентов (69%) отметили, что потратили больше времени на прохождение контрольных пунктов на НКТ, что совпадает с данными предыдущих этапов опроса. «Такая тенденция коррелирует с информацией, полученной во время мониторинговых визитов: лица, пересекающие линию соприкосновения, регулярно жаловались на медленную работу блокпостов на НКТ. "Станица Луганская" остается единственным КПВВ, где большинство респондентов (82,6%) указало, что потратили больше времени на прохождение контрольных пунктов на подконтрольной территории. Согласно мониторинговой информации, процедуры контроля на этом КПВВ все еще тщательнее со стороны подконтрольной территории, чем на НКТ», – подытожили в отчете.

В основу отчета положены данные, собранные в сентябре 2018 года в течение 31 визита на 5 КПВВ («Майорск», «Марьинка», «Гнутово», «Новотроицкое», «Станица Луганская»). В течение отчетного периода мониторы БФ «Право на защиту» опросили 1891 человек, которые пересекали линию соприкосновения: 51% из них направлялись на НКТ, 49% – на подконтрольную территорию. Большинство опрошенных были женского пола (66%), а 34% – лица мужского пола. 8% от всех респондентов путешествовали с детьми.

Напомним, в сентябре линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 127 тыс. 700 человек. Из них через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области – 877 тыс. 100 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 250 тыс. 600 человек.

Источник: https://dnews.dn.ua