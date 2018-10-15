- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Немыря: Верховная рада блокирует ряд законов, касающихся переселенцев15:01
Сколько времени занимает пересечение линии разграничения на Донбассе
При пересечении линии разграничения на Донбассе граждане тратили от 2 до 5 часов на прохождение всех блокпостов и контрольных пунктов въездов-выездов (КПВВ). Больше всего времени занимало пересечение линии разграничения через КПВВ «Марьинка». Время ожидания на КПВВ «Станица Луганская» было коротким. Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводили в сентябре мониторы благотворительного фонда «Право на защиту». Организация опубликовала мониторинговый отчет.
«Большинство (48%) респондентов потратили от 4 до 5 часов на прохождение КПВВ с обеих сторон линии соприкосновения. Процесс пересечения несколько ускорился по сравнению с августом: количество респондентов, которые потратили 2-3 часа, выросло на 6%, тогда как продолжительность более 5 часов отмечали на 4% реже», – говорится в отчете.
По информации общественников, в течение всего месяца наблюдались проблемы с транспортом, особенно на КПВВ «Марьинка». Количество автобусов, которые ездили в буферной зоне (между КПВВ подконтрольной и неподконтрольной украинской власти территории (НКТ)), была недостаточной, учитывая большое количество лиц, прибывающих с НКТ.
«Из всех пяти КПВВ в сентябре и августе наиболее длительным было пересечение линии разграничения через КПВВ "Марьинка". Более 60% респондентов, которые путешествовали через КПВВ "Марьинка" в сентябре, тратили на это 4 часа и больше. Согласно наблюдениям, сделанным во время мониторинговых визитов, завершение реконструкции не повлияло на пропускную способность или темп работы на КПВВ "Марьинка". Впрочем, поскольку реконструкция завершилась только 17 сентября, данных для подтверждения информации статистическими данным было недостаточно», – отмечается в отчете.
Кроме того сообщается, что наибольшей доля респондентов, которые тратили меньше 2 часов на пересечение линии разграничения, была на КПВВ «Станица Луганская», где наблюдалось значительное уменьшение очередей вследствие реконструкции. «Эта тенденция вызвана увеличением количества сотрудников КПВВ и автоматизированных рабочих мест по проверке документов. Важно отметить, что мост через реку поврежден и дороги для транспорта нет, поэтому пеший переход между КПВВ подконтрольной и неподконтрольной украинской власти территориями занимает около часа», – рассказали общественники.
Большинство респондентов (69%) отметили, что потратили больше времени на прохождение контрольных пунктов на НКТ, что совпадает с данными предыдущих этапов опроса. «Такая тенденция коррелирует с информацией, полученной во время мониторинговых визитов: лица, пересекающие линию соприкосновения, регулярно жаловались на медленную работу блокпостов на НКТ. "Станица Луганская" остается единственным КПВВ, где большинство респондентов (82,6%) указало, что потратили больше времени на прохождение контрольных пунктов на подконтрольной территории. Согласно мониторинговой информации, процедуры контроля на этом КПВВ все еще тщательнее со стороны подконтрольной территории, чем на НКТ», – подытожили в отчете.
В основу отчета положены данные, собранные в сентябре 2018 года в течение 31 визита на 5 КПВВ («Майорск», «Марьинка», «Гнутово», «Новотроицкое», «Станица Луганская»). В течение отчетного периода мониторы БФ «Право на защиту» опросили 1891 человек, которые пересекали линию соприкосновения: 51% из них направлялись на НКТ, 49% – на подконтрольную территорию. Большинство опрошенных были женского пола (66%), а 34% – лица мужского пола. 8% от всех респондентов путешествовали с детьми.
Напомним, в сентябре линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 127 тыс. 700 человек. Из них через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области – 877 тыс. 100 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 250 тыс. 600 человек.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, переселенцы, линия разграничения, КПВВ
- 60 тысяч мнимых переселенцев вообще никогда не пересекали линию разграничения - минсоцполитики
- Пять ответов на самые популярные вопросы о переселенцах и пересечении линии разграничения
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей
- ТОП-5 вопросов-ответов о переселенцах и пропуске в зону АТО
- Обстрелы, очереди и условия ожидания - основные моменты, которые беспокоят пересекающих блокпосты на линии разграничения в Донбассе
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость20:48
- Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-2720:11
- Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?19:54
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?19:20
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети