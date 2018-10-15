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Архив - Донецкая область

Соцсети: На таможне «ДНР» поставили весы для взвешивания сумок

15.10.2018 21:30
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Соцсети: На таможне «ДНР» поставили весы для взвешивания сумок

Жители оккупированной части Донецкой области в социальных сетях сообщают, что наемники НВФ поставили со стороны Бахмута на своей «таможне» весы, на которых они будут взвешивать сумки людей, пересекающих линию разграничения. Об этом сообщают очевидцы происходящего в соцсети Твиттер.

Так, в своих комментариях люди отмечают:

«На таможне днр со стороны Бахмута поставили весы, взвешивают сумки, чтобы суммарный вес соответствовал не более 50 кг на человека»

«Все правильно Вот это потаскают тяжести, а вдруг война, а ты уставший»

«И пусть их (людей) еще взвешивают до прохода на сторону Украины и по возвращению тоже взвешивают… вдруг весить больше стал, значит наелся от пуза и и пусть платит за перевес»

«Все для народа.».

«Шото я не пойму, в дырявой народной цены ниже, а торбы тянут из Украины».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, сумка, весы, ДНР
 
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