Стало ясно почему переселенцы испытывают проблемы с выплатой пенсий

15.10.2018 08:10

Данные системы электронного учета Госпогранслужбы «Аркан», которая фиксирует пересечение мариупольцами линии разграничения, не всегда корректны, сообщают «Факты».

С мая 2018 года многие пенсионеры-вынужденные переселенцы испытывают проблемы с получением выплат. Началось это после выхода постановления Кабмина о том, что при выплате им пенсий учитываются сроки пребывания на мирной и на оккупированной территории. Однако выяснилось, что данные этого реестра не всегда корректны.

«На протяжении мая-августа 2018 года наша гуманитарная миссия получала многочисленные обращения от пострадавших пенсионеров-вынужденных переселенцев, многие из которых с 2014-го или 2015 года ни разу не выезжали на неподконтрольную территорию, среди них были и парализованные люди», - рассказал глава гуманитарной миссии „Пролиска“ Евгений Каплин.

Евгений Каплин направил в Госпогранслужбу Украины обращение по поводу нарушения прав пенсионеров-вынужденных переселенцев. И получил четкий ответ: данные только лишь электронного реестра являются недостаточным основанием для приостановки пенсионных выплат.

«Копии обращения я направил в адрес центральных органов исполнительной власти и Уполномоченного по правам человека в Украине. Ответ получен пока только от Госпогранслужбы Украины. Но с моей точки зрения это уже — победа. Нас услышали», - отметил глава «Пролиска».

Источник: https://mrpl.city