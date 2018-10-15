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Украина усиливает контроль границ: названа серьезная причина такой меры
Госпогранслужба Украина усиливает границы, чтобы предотвратить проникновение террористов и провокаторов на территорию Украинского государства.
Отмечается, что пункты были перекрыты с помощью средств техконтроля, а караулы усилены. Государственная пограничная служба Украины решила значительно усилить контроль во всех пунктах пропуска. Об этом сказано в пресс-службе ведомства, сообщает издание "Диалог.UA". "В период праздников погранслужба продолжает заниматься охраной государственной границы Украины в усиленном режиме. Все действия выполняются точно и в срок. Дополнительные наряды были выставлены, служебные собаки знают свое дело. Линия госграницы была перекрыта с помощью средств технического контроля", - сказано в заявлении пресс-службы.
Такая мера была принята, чтобы не допустить проникновения на государственную территорию лиц, которые будут заниматься провокаторской или террористической деятельностью.
Таким образом пограничники надеются сохранить стабильность и порядок на территории Украины. На сегодняшний день никаких конфликтов или сложных ситуаций на границе не наблюдалось. Однако, учитывая решение погранслужбы, в скором времени ситуация может резко измениться. Напомним, между российскими и украинскими пограничниками в Черном море чуть ли не произошел бой. Кроме того, стало известно о цифре украинцев, которые попадаются на границе с двойным гражданством.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, граница, пограничники, контроль
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