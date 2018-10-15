В «ДНР»: В Донецке авто с украинскими номерами увозят эвакуаторами

15.10.2018 18:38

В неподконтрольном украинской власти Донецке автомобили с украинскими госномерами увозят эвакуатарами. Об этом сегодня, 15 октября, сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, дончанин опубликовал фотоснимок данного процесса на площади Бакинских комиссаров. «Бакины. Грузят на эвакуатор газельку на украинских номерах», – комментирует фото автор.

Иные жители подтверждают, что в последнее время сталкиваются с подобным. «Вчера на Текстильщике возле [автозаправки] "Республиканской топливной компании" три машины за украинские номера погрузили», – констатирует Алина.

Источник: https://dnews.dn.ua