В Донецке вводят нормы на продукты

15.10.2018 11:00

В магазинах временно оккупированного Донецка и других городов появились плакаты, предупреждающие о граничной норме покупке продуктов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

В магазинах и торговых центрах временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов появились плакаты, указывающие на граничные нормы покупки продуктов. В основном ограничение составляет 5 кг. Ранее такие плакаты были в магазинах в августе-октябре 2014 года.

Вот сто сообщают дончане в соцсетях:

«Ашан (сигма-ленд) Донецк. Цены на некоторые продукты. Особенно доставило — не больше 5 кг в одни руки»,.

«В очередь, сукины дети! В очередь! Родная, ещё тушечку!»,

«Во многих магазинах была такая запись «куры не более 5кг в одни руки»...»,

«О, так вони вже майже в сесесер».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.