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Архив - Донецкая область

ВСУ удалось выстоять в тяжелейшем бою на Донбассе

15.10.2018 07:00
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ВСУ удалось выстоять в тяжелейшем бою на Донбассе

Вчера, 14 октября из сообщения пресс-центра штаба операции Объединенных сил в социальной сети Facebook стало известно, что в воскресенье в зоне проведения ООС ранение получил один украинский защитник.

Как пишет replyua.net, в сообщении ведомства отмечается, что с начала этих суток боевики трижды активно обстреливали позиции бойцов Вооруженных сил Украины, однако наши ребята смогли выстоять. Для этого, как отметили в пресс-центре, вражеские силы применяли крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также гранатометы. Под прицелом российских наемников оказались позиции ВСУ вблизи Широкино, Крымского, а также Гнутово.

В обнародованной в социально сети Facebook сводке пресс-службы ООС отмечается: «В основном под контролем бойцов ООС остается вся ситуация на линии соприкосновения. Украинские военные продолжают в усиленном режиме выполнять боевые задания. С целью сохранения жизней бойцов Вооруженных сил Украины, а также гражданского населения, украинские военные, когда их атакует враг, принимают адекватные меры». 

По данным украинской разведки, как добавили в штабе ООС, за прошедшие сутки были ранены четыре человека из состава вражеских сил. 



Теги: Донбасс, война, ВСУ, ООС
 
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