- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Немыря: Верховная рада блокирует ряд законов, касающихся переселенцев15:01
Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке ставят дополнительные блокпосты, через которые не будут пропускать гражданских лиц. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают жители временно оккупированного Донецка, боевики «ДНР» и российские оккупанты ставят дополнительные блокпосты в городе. Проезд и проход мирных граждан через эти участки города будет запрещен. Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Поставили блокпост на Донецке Северном. На перекрёстке в строну Яковлевки»,
«Про появившийся блокпост на Донецке-северном, сегодня ехал домой, сказали со вторника не будут пускать гражданских...»,
«Ттам возле Донецк-Северный, 71км орки давно уже траншей нарыли,.....»,
«На Яковлевку/Первомайку через Макеевку… круто».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, блокпост, ДНР
- Дорога в Донецк и обратно: перекладные, шутник-одессит на блокпосте, очередь за горизонт
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- На въезде в Донецк боевики «ДНР» перемещают и ставят новые блокпосты
- Жители "ДНР" о блокпостах боевиков: "Людей превратили в бесправный и безмозглый скот, униженный и деморализованный. Это филиал ада"
- ВСУ разбили ДНРовский блокпост на окраине Донецка
- 7 ноября. Донецкая ровесница революции: "Больше всего на свете боюсь войны"
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость20:48
- Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-2720:11
- Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?19:54
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?19:20
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети