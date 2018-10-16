Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Кулак»

16.10.2018 13:59

Российские наемники на временно оккупированных территориях Донбасса несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, ликвидирован наемник с позывным «Кулак».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 14 октября 2018 года ликвидирован наемник из РФ Филоненко Андрей Николаевич с позывным «Кулак».

О Филоненко известно, что он родился во Владивостоке 21 мая 1965 года.