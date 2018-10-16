"Минск - 2" помог России стать "неуязвимой" в ООН: кто может заставить Кремль закончить войну на Донбассе

16.10.2018 13:42

Единственные организации, которые могут помочь урегулировать конфликт на востоке Украине, это ОБСЕ и ООН, но их ограничивает право вето России.

Дипломат Василий Филипчук подчеркнул, что страна-агрессор Россия имеет право вето как постоянный член Совета Безопасности ООН и подписание "Минска - 2" сделало ее фактические неуязвимой, передает "Диалог.UA".

"До резолюции 2202 от 17 февраля 2015-го (резолюция по Украине в поддержку минских договоренностей) был период, когда Россию можно было отстранить от принятия решений по мирному урегулированию конфликта. Но подписание "Минска - 2" (минские договоренности) и резолюция Совбеза ООН сделали невозможным устранение

России из данного процесса до новой резолюции (по Донбассу)", - пояснил дипломат.

По мнению Филипчука, шанс на изменение системы принятия решений в Совбезе не случится в ближайшие 10-20 лет. "Такая же ситуация и в ОБСЕ, которая играет лишь роль наблюдателя за режимом прекращения огня", - добавил эксперт. Иными словами, если Россия выступает против, то решение ОБСЕ не принимается.