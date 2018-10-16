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Москва сливает ДНР: известный боевик внезапно впал в истерику
Латвийский боевик Бенесс Айо, известный как Черный Ленин, заявил, что Россия предала оккупантов в ДНР.
Такое мнение он выразил "Новой газете".
Так, отвечая на вопрос журналиста, он заявил, что Москва допустила узурпацию власти на Донбассе "сомнительными антинародными элементами".
Также Айо, который является коммунистом, обиделся, что Кремль не допустил так называемую компартию ДНР к выборам.
(Меня не устраивает, - Апостроф) то, как обращаются с ведущими силами региона, в частности, с коммунистической партией ДНР — нас, как вы знаете, не допустили до участия в выборах в Верховный совет, а до этого некие опять же антинародные силы устроили теракт в нашем горкоме во время съезда компартии", - заявил он.
Отвечая на вопрос о том, что это за "антинародные силы", он отказался их назвать, но заявил, что "за этим всем стоят буржуазно-олигархические круги как России, так и Украины".
"Они просто не хотят, чтобы власть на Донбассе принадлежала народу, не хотят продвижения Новороссии, понимаете", - пожаловался боевик.
Айо также пожаловался на желание Москвы заморозить конфликт на Донбассе и поставить главным в ДНР Дениса Пушилина.
"Назначают нам этого Пушилина, деятеля МММ и ставленника московских олигархов и кураторов, которого здесь никто не уважает. Бородай говорит, что дело решенное, Москва уверена в Пушилине, хотя сам его сначала называл Чепушилиным. Ну это же нонсенс", - заявил он.
При этом он отметил, что "всех влиятельных и любимых в народе людей" не пустили на выборы.
"Андрею Пургину не дали паспорт ДНР, поэтому он не сможет баллотироваться. Ходаковского не выпускают из России, на Павла Губарева давили совершенно подло, похитив его жену. Нашего товарища коммуниста Хакимзнова тоже не допустили. Остался один Пушилин и чисто технические кандидаты: Елена Шишкина и Роман Храменков, Роман Евстифеев и Владимир Медведев, о которых вообще мало кто знает в ДНР", - заявил боевик.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, Москва, боевик, коммунистическая партия, ДНР, Пушилин
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