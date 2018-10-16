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Архив - Донецкая область

Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили

16.10.2018 17:01
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Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили

Вчера вечером поселок Гольмовский, расположенный на севере оккупированной Горловки попал под обстрел, в результате чего повреждено восемь гаражей и два транспортных средства.

Об этом сегодня сообщил «руководитель представительства Республики» в СЦКК Руслан Якубов, передает donpress.com.

Представитель оккупантов отмечает:

«В результате обстрела поселка Гольмовский получил повреждение гаражный кооператив по адресу улица Загородная, 20а. Повреждено восемь гаражей и два транспортных средства».

По словам Якубова, обстрел произошел в 18:35. Было произведено два выстрела из СПГ-9, выпущено 15 гранат из АГС-17, также применялось крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Теги: Донбасс, Горловка, гараж, обстрел, кооператив, повреждения, автомобиль, СЦКК
 
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