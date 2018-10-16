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В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции
На подконтрольной группировке «ДНР» территории прошли ряд задержаний по подозрению в коррупции.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы «ДНР» Денис Пушилин, передает ДАН и novosti.dn.ua.
Говоря об изменении подходов к работе «министерства доходов и сборов», он сказал, что в связи «с борьбой с коррупцией», сейчас есть уже задержанные лица.
«В самые ближайшие дни вы узнаете подробности по всем задержаниям», – добавил Пушилин.
В сентябре «ДНР» создала две комиссии по расследованию деятельности «министерства доходов и сборов» времен Александра Тимофеева («Ташкента»).
Тимофеев был ближайшим соратником убитого 31 августа главы «ДНР» Александра Захарченко.
7 сентября Денис Пушилин стал новым и.о. главы «ДНР» и снял «Ташкента» с должности «министра».
В тот же день стало известно, что Тимофеев уехал в Россию. В «ДНР» его публично обвинили в захвате имущества агрофирмы, а также автостанций и заправок. До этого между Тимофеевым и Пушилиным было противостояние в СМИ «ДНР».
Теги: Россия, Донбасс, коррупция, задержание, ДНР, Пушилин, Захарченко, Тимофеев (Ташкент)
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