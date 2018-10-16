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В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции

16.10.2018 17:38
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В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции

На подконтрольной группировке «ДНР» территории прошли ряд задержаний по подозрению в коррупции.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы «ДНР» Денис Пушилин, передает ДАН и novosti.dn.ua.

Говоря об изменении подходов к работе «министерства доходов и сборов», он сказал, что в связи «с борьбой с коррупцией», сейчас есть уже задержанные лица.

«В самые ближайшие дни вы узнаете подробности по всем задержаниям», – добавил Пушилин.

В сентябре «ДНР» создала две комиссии по расследованию деятельности «министерства доходов и сборов» времен Александра Тимофеева («Ташкента»).

Тимофеев был ближайшим соратником убитого 31 августа главы «ДНР» Александра Захарченко.

7 сентября Денис Пушилин стал новым и.о. главы «ДНР» и снял «Ташкента» с должности «министра».

В тот же день стало известно, что Тимофеев уехал в Россию. В «ДНР» его публично обвинили в захвате имущества агрофирмы, а также автостанций и заправок. До этого между Тимофеевым и Пушилиным было противостояние в СМИ «ДНР».



Теги: Россия, Донбасс, коррупция, задержание, ДНР, Пушилин, Захарченко, Тимофеев (Ташкент)
 
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