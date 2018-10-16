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Архив - Донецкая область

В сеть выложили новые снимки массового захоронения наемников РФ

16.10.2018 11:53
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В сеть выложили новые снимки массового захоронения наемников РФ

В сети опубликовали видеоролик с местом массового захоронения воюющих на Донбассе в подразделениях НВФ российских наемников расположенном в в российском Колпино Ростовской области. Данное видео опубликовал пользователь Александр Лобановский на своей странице в Facebook.
На кадрах видео видно, что на могилах указаны только имя, фамилия, дата рождения и смерти. На большинстве могил написаны фамилии русского происхождения и даты смерти 2014−2017 годы. Лобановский насчитал около 1600 захоронений наемников. Основная часть могил остаются неопознанными, лишь отдельные захоронения благоустроены, на них лежат цветы и фото.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, захоронение, наемники
 
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