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Что устроят боевики в России, когда вынуждены будут уйти с Донбасса
В тот момент, когда военные действия на территории Донбасса закончатся, большая часть боевиков с Украины начнет выезжать в Россию.
Об этом заявил российский журналист Андрей Мальгин, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что у Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу, – создан специальный орган. Он рассказал, пока боевикам удается убедить и запугать жителей Донбасса рассказами "про бандеровцев, которые хотят их убить". Однако как только конфликт закончится и на территории Луганской и Донецкой областей будет мир, то все любители "русского мира" будут вынуждены бежать в Россию.
По словам Мальгина, многие в РФ еще этого не поняли, но вскоре боевики, которые привыкли убивать людей, приедут в российские города и начнут устанавливать свои правила, потому что им будет потакать российская власть. Этих людей начнут брать в органы правопорядка для разгона митингов и прочей "грязной работы". Журналист убежден, совсем скоро в России поймут, что украинские граждане хотят мира и будут восстанавливать города Донбасса так же, как сделали это в Славянске и Мариуполе.
Боевики на Донбассе начали признавать и рассказывать то, как Россия "сливает" "ДНР". Иностранное издание ВВС опубликовало на своем канале в "Ютубе" видеоролик, в котором показаны переселенцы Донбасса, что обжились в Чернобыле. Они сообщают, что радиация их убивает, но медленно, а пули же на Донбассе их могут убить в любой момент.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, боевики
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