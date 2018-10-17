Что устроят боевики в России, когда вынуждены будут уйти с Донбасса

17.10.2018 11:45

В тот момент, когда военные действия на территории Донбасса закончатся, большая часть боевиков с Украины начнет выезжать в Россию.

Об этом заявил российский журналист Андрей Мальгин, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что у Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу, – создан специальный орган. Он рассказал, пока боевикам удается убедить и запугать жителей Донбасса рассказами "про бандеровцев, которые хотят их убить". Однако как только конфликт закончится и на территории Луганской и Донецкой областей будет мир, то все любители "русского мира" будут вынуждены бежать в Россию.

По словам Мальгина, многие в РФ еще этого не поняли, но вскоре боевики, которые привыкли убивать людей, приедут в российские города и начнут устанавливать свои правила, потому что им будет потакать российская власть. Этих людей начнут брать в органы правопорядка для разгона митингов и прочей "грязной работы". Журналист убежден, совсем скоро в России поймут, что украинские граждане хотят мира и будут восстанавливать города Донбасса так же, как сделали это в Славянске и Мариуполе.

Боевики на Донбассе начали признавать и рассказывать то, как Россия "сливает" "ДНР". Иностранное издание ВВС опубликовало на своем канале в "Ютубе" видеоролик, в котором показаны переселенцы Донбасса, что обжились в Чернобыле. Они сообщают, что радиация их убивает, но медленно, а пули же на Донбассе их могут убить в любой момент.



Источник: www.dialog.ua