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"Для Украины настала действительно золотая пора, как там Путин себя чувствует", - Сазонов
Осень 2018 года пусть прошла еще только наполовину, но уже достойна того, чтобы войти в учебники истории Украины и пособия по политологии.
Как пишет политолог Кирилл Сазонов, на весьма непродолжительный период времени пришлись очень значительные явления, передает "Диалог.UA". А впереди – тоже очень отрадные для Украины события. Так, весьма влиятельные российские чиновники и руководители спецслужб, скорее всего, попадут под санкции из-за отравления в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Политолог иронически отмечает, что эти санкции, Томос, уход в небытие Кобзона и Захарченко – веский повод для россиян задуматься о будущем своей страны и всерьез интересоваться самочувствием "миротворца" и нынешнего хозяина Кремля Путина.
"Высокопоставленные российские чиновники и руководители разведки в течение нескольких месяцев могут попасть под санкции ЕС из-за отравления в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет The Telegraph. По имеющимся данным, лидеры ЕС близки к консенсусу в вопросе новых санкций против тех, кто применяет химическое оружие. В частности, Великобритания и Франция призывают принять соответствующее решение во время заседания Совета иностранных дел в Люксембурге. Ну что за осень такая праздничная у нас?
Автокефалия, в перспективе новые санкции, Кобзон поет в аду для Захарченко. Я даже не знаю, что будет на финише. Должно быть что-то совсем праздничное и грандиозное. Ау, соседи - как там Владимир Владимирович себя чувствует? А то тут такое дело. Тенденция", - написал в своем Facebook Сазонов. Напомним, в России уже грозятся отомстить Украине за автокефалию.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/162651_1539793397
Теги: политика, Украина, Донбасс, Путин
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