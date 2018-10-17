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От Измаила до Мариуполя: Пограничники возьмут под охрану всю морскую границу
Для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента. Об этом сегодня, 17 октября, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал (на фото), находясь в Краматорске (Донецкая обл.).
«До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану всю морскую границу от Измаила до Мариуполя, корабельно-катерный состав пополняется новыми катерами», – отметил глава Государственной пограничной службы Украины.
Также отмечалось, что в ведомстве по лучшим мировым стандартам созданы подразделения оперативного реагирования «ДОЗОР», в том числе и для проведения специальных действий на воде. Создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть угрожаемые направления. А для усиления авиационной составляющей в ближайшие два года для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета французской компании «Airbus».
Цигикал также заявил, что «ведомство системно развивается в соответствии с лучшими европейскими стандартами».
Руководитель пограничного ведомства акцентировал внимание на том, что в условиях российской агрессии, террористических угроз и миграционной кризиса пограничники принимают дополнительные меры по усилению контроля за въездом в Украину.
Отдельно председатель Госпогранслужбы отметил, что ведомство делает все необходимое, чтобы пограничники чувствовали себя защищенными государством. «Создаются современные условия службы, строится жилье. В этом году мы уже получили 194 квартиры. В настоящее время продолжается строительство 24 жилых объектов, два из которых планируется завершить в этом году, что позволит получить еще 60 квартир. Вообще на протяжении 2018-2020 годов планируется получить 1456 квартир», – сказалПетр Цигикал.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, пограничники, охрана
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