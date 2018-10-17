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Архив - Донецкая область

Переселенцам могут упростить участие в выборах

17.10.2018 07:10
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Переселенцам могут упростить участие в выборах

О правах переселенцев в Украине для участия в местных выборах рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. Свое мнение он выразил в эксклюзивном комментарии телеканалу NEWSONE.

«(Переселенцы, — ред.) не могут принимать участие в местных выборах согласно действующему законодательству. Есть несколько проблем: это касается не только внутренне перемещенных лиц, но и всех трудовых мигрантов, которые, условно говоря, или уехали из мест постоянного проживания и живут в других городах, но зарегистрированы, потому что законодательство предусматривает регистрацию по месту проживания как основание для участия в местных выборах. Это огромная проблема, которую надо решать», — сказал он.

Необходимо сделать все возможное, чтобы переселенцы вернулись в места их постоянного проживания и приняли участие в свободных демократических выборах на территориях, которые сейчас оккупированы, потому что в противном случае произойдет «перекос» в выборах местных органов власти.-подчеркнул Грымчак

«На сегодня мы внесли законопроект по облегчению регистрации людей с мест их проживания… это может дать людям право принимать участие в выборах», — поделился он.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы президента, переселенцы
 
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