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Соцсети взорвало фото памятника боевикам "Л/ДНР" в Челябинске: россияне украли эмблему сухопутных войск Украины

17.10.2018 12:45
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Соцсети взорвало фото памятника боевикам "Л/ДНР" в Челябинске: россияне украли эмблему сухопутных войск Украины

Российские наемники, вернувшиеся с войны на Донбассе, решили установить в Челябинске памятник боевикам "Л/ДНР", однако опозорились.

Выяснилось, что россияне расположили в центре монумента эмблему, которую своровали у сухопутных войск Украины.  Фото было опубликовано одним из пользователей в Глобальной паутине и взорвало соцсети. Комментирующие снимок отмечают, что интеллект российских наемников с Донбасса и ранее становился объектом насмешек, однако после очередного дикого прокола нет сомнений, что контингент присутствующих на фото россиян и сам монумент с ворованной эмблемой в целом соответствуют абсолютной деградации нынешней России.

"Ну откуда они берут такие типажи? Вот тот придурок с пальцем и охотничьим ножом слева может сравниться по колоритности только с многократно ополченной самкой справа", - пишут в Сети.



Уникальность "и.о. главы "ДНР" Дениса Пушилина в том, что этого человека люто ненавидят даже те, кто, казалось бы, должен был если не поддерживать его, то, во всяком случае, не быть врагом.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Челябинск, памятник, ДНР, ЛНР, эмблема
 
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