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Архив - Донецкая область

В ОРДО не стихают обстрелы: повреждены дома в Донецке и Коминтерново

17.10.2018 07:20
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В ОРДО не стихают обстрелы: повреждены дома в Донецке и Коминтерново

В оккупированном селе Коминтерново и в поселке Трудовские в оккупированном Донецке сгорели три домостроения в результате обстрелов. Об этом сегодня сообщили в «представительстве ДНР» в СЦКК.

Так, оккупанты отмечают:

«В результате обстрела в Коминтерново сгорел нежилой дом по улице Кирова, 27. Кроме того, в поселке Трудовские на западе Донецка повреждения получил жилой дом, сгорели ограждение и две хозяйственные постройки по улице Красная Звезда, 9».

Кроме того, повреждены газовая труба, линия электропередачи и дом в оккупированном селе Октябрь. В ОРДО добавили:

«В результате обстрела в селе Октябрь повреждения получили: газовая труба по улице Коммунаров, 30, ЛЭП по переулку Звездный и фасад дома по улице Коммунаров, 32».

На данный момент населенный пункт остается без электроснабжения.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, Коминтерново, ОРДО
 
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