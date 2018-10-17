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В программе «Доступное жилье» могут участвовать семьи, чье жилье на подконтрольном Донбассе разрушено
В программе «Доступное жилье» могут принять участие семьи, имеющие в собственности жилье на подконтрольной украинским властям территории Донбасса, в случае, если такое жилье было разрушено в ходе боевых действий, и есть подтверждающие акты.
Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 октября, во время пресс-конференции на тему: «Программа "Доступное жилье": чего ожидать и когда заработает» рассказал глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.
По его словам, Постановление Кабинета министров №819 предусматривает ситуации, когда гражданин (семья) имеет жилье на подконтрольной украинским властям территории, но оно повреждено в ходе боевых действий. В этом случае такой человек может принять участие в программе «Доступное жилье», если он соответствует иным критериям и может предоставить документы. «Гражданин может предоставить акт обследования соответствующий, что данное жилье не пригодно. И в этом случае эта семья также может принять участие в программе», – объяснил Сергей Комнатный.
Как сообщалось ранее, 10 октября Кабинет министров Украины принял постановления об изменениях в программе «Доступное жилье». О новшествах рассказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Народный депутат Украины Наталья Веселова подсчитала, сколько семей смогут воспользоваться в этом году программой «Доступное жилье».
Теги: Донбасс, война, жилье, переселенцы
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