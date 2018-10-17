В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу

17.10.2018 18:30

Глубоко депрессивные территории, где единственной эффективно работающей сферой будет пропаганда.

Такими видит перспективы Донбасса российский политолог Дмитрий Орешкин, передает "Диалог.UA". Он в своем блоге на "Обозревателе" пишет, что сейчас Кремль пытается контролировать оккупированные территории таким образом, чтоб уравновесить там влияние гражданской бюрократии (ее представляет советник Путина Владислав Сурков), ФСБ и ГРУ. Политолог отмечает, что жители "ЛНР/ДНР", ожидавшие в 2014 году присоединения оккупированной части Донбасса к России, были просто запредельно наивны. Этого им никто не обещал, тем более – Путин.

Для него и для Кремля этот вариант самый невыгодный, чреватый просто разрушительными для российской экономики новыми санкциями. И новые территории Россия просто не потянет. Даже поддержание нынешнего ну совсем нищенского уровня жизни в ОРДЛО очень дорогое удовольствие для России, которое стоит Путину его рейтинга, так как деньги приходится брать из карманов простых граждан.

"Наивное ожидание донецких и луганских, что Путин войдет или Путин присоединит, после чего начнется счастье, и они будут купаться в московских дотациях, оно никогда не имело под собой фактических оснований. Это постоянно вызывает когнитивный диссонанс у местного населения. Но реальная Москва устроена совершенно не так, как это им казалось, поэтому они думают, что там все популярный тезис, что Путин Донбасс сливает. Но ведь Путин никому никогда и не обещал, что будет тащить Донбасс на себе. Он его как бы и тащит, но с тем, чтобы тот совсем не загнулся. По минимуму туда переправляются деньги, но и это тяжело для Кремля. Денег же все меньше, в том числе и благодаря санкциям. Больше чем $2 млрд Кремль просто не способен выделять Донбассу.

Одно дело - риторика, а другое дело – экономическая практика", - отмечает Орешкин. Наиболее выгодный для Кремля сценарий – впихивание "ДНР/ЛНР" в Украину на российских условиях, когда финансирование идет из Киева, а управление осуществляется из Москвы. Но этот вариант крайне невыгоден Киеву. И потому процесс мирного урегулирования ситуации может затянуться на годы, на протяжении которых оккупированные территории будут приходить во все больший экономический упадок, люди будут стремиться уехать оттуда. А тех кто останется, пропагандисты будут постоянно пугать "зверствами бандеровцев", чтобы хоть как-то отвлекать от все обостряющихся проблем. "Так что Приднестровье номер два.

Люди будут разъезжаться, экономика будет стагнировать, пропаганда будет истерить. Для того чтобы люди более-менее принимали действующую власть, им будут говорить, что придут западенцы, всех русских расстреляют, повесят и лишат права говорить на русском языке. Пока это работает, и работать может довольно долго. Так что будет там ситуация не то жизнь, не то смерть – вот так вот и будут висеть на ниточке в ближайшие несколько лет как минимум", - подытожил Орешкин. Напомним, луганчанка рассказала, кому не выгодно окончание войны на Донбассе.



Источник: www.dialog.ua