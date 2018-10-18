​"Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "

18.10.2018 08:55

Инсайды из Кремля о том, что Кремль перестал интересоваться террористическими "Л/ДНР" - предвестники громких изменений в самой РФ. С громким анонсом по поводу путинского режима выступил на своем telegram-канале "Устинов троллит" известный российский блогер Александр Устинов.Влиятельный прокремлевский ресурс 17 октября выдал сенсацию о том, что Кремль перестали интересовать "Л/ДНР", так как они уже не приносят никакой пользы ни во внутренней, ни во внешней политике. Именно из-за этого от "кураторства" Донбасса отстранили советника президента РФ Владислава Суркова. Устинов не согласился с выводами Кремля относительно важности Донбасса. "В нынешних условиях единственный инструмент сохранения рейтинга (президента РФ.) Путина и власти и есть "ЛНР" и "ДНР"" - высказал уверенность блогер, уточнив, что агрессора намеренно подставляют его же люди. "Тот факт, что АПшка в лице Кириенко считает, что "ДНР" и "ЛНР" надо бросить ("очков не приносят") говорит о том, что возможно это тот самый центр, который и сливает Путина… Если их ("республики" - ред.) отрезать, то власть станет восприниматься как оккупационная и антинародная… "Республики" сливают. Из Навального лепят мученика. Пенсионную реформу лоббировали. Все идет по плану?" - задал риторический вопрос Устинов.

Источник : https://www.dialog.ua

