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Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу
В России готовы вести переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, но уже с новыми представителями украинских властей. Об этом сегодня, 18 октября, в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое транслировали российские телеканалы, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Россия, конечно, заинтересована в полноформатном возобновлении отношений с Украиной. То, что сейчас украинские власти делают – они загоняют ситуацию не просто в тупик, они проводят антигосударственную и антинародную политику, так же, как в свое время ее сначала пытался скрыть, а потом попытался осуществить Саакашвили в Грузии, напав на Южную Осетию», – заявил он.
«В результате этих преступных действий Грузия утратила значительные территории. Именно в результате действий Саакашвили, это результат его работы. И было бы очень печально, если бы сегодняшние украинские власти пошли по его стопам», – продолжил Путин.
По его словам, в том, что между Украиной и Россией нет нормальных взаимоотношений виноваты страны Запада, в частности США, а продуктивные переговоры по Донбассу возможны только после украинских выборов. «Надо дождаться, пока закончится внутриполитический цикл [в Украине], и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим», – резюмировал российский президент.
Он также сказал, что в России в период подготовки и проведения президентских и парламентских выборов в Украине не ожидают подвижек в выполнении Минских соглашений.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Теги: Донбасс, Путин, война, переговоры, ДНР, ЛНР, заявление
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