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На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай
18.10.2018 23:43
Сегодня на КПВВ «Марьинка» с пересекающей линию разграничения женщиной произошел несчастный случай. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».
По информации, жительница оккупированной Макеевки вышла из автобуса возле «нулевого» блокпоста. В этот момент водитель начал движение, и транспортное средство задело трость женщины и переехало ногу.
После происшествия он подвез пострадавшую в медпункт, там ей оказали необходимую помощь и вызвали «скорую». С подозрением на перелом ноги «скорая помощь» госпитализировала женщину в больницу Курахово Донецкой области.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, женщина, Марьинка, несчастье, КПВВ
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