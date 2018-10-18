Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук

18.10.2018 18:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Производство наркотиков на оккупированном Донбассе достигло таких высот, что запретные товары теперь активно экспортируются в Российскую Федерацию. Народный депутат Верховной Рады Украины и куратор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал о процветающем наркобизнесе на Донбассе, передает "Диалог.UA". "Объемы налаженного в "Л/ДНР" производства наркотиков преимущественно растительного происхождения на сегодняшний день обеспечивают потребности уже не только местных "потребителей", но и населенных пунктов РФ", - пишет он. Речь идет о том, что распространители наркотиков уже давно промышляют за пределами оккупированного Донбасса в отдельных крупных городах России.  "Между представителями спецслужб РФ, контролирующих производство наркотиков в ОРДЛО, и тех, которые контролирует их распространение на территории РФ (в частности на территории Ростовской области России) начали возникать конфликтные ситуации", - добавил Тымчук о спорах кураторов за сферы и территории влияния.

 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, бандиты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх