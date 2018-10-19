- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие20:43
- Боевики «ДНР» готовы передать Украине 19 осужденных украинцев20:30
- Пушилин служил в рядах ВСУ: стали известны невероятные подробности из жизни лидера "ДНР"19:15
- Миротворческая миссия на Донбассе обойдется в миллиард долларов в год16:32
- На КПВВ "Марьинка" пуля боевиков попала в гражданский автомобиль15:45
- На КПВВ «Майорское» умер пожилой мужчина15:30
- СБУ разоблачила коммерческую структуру на финансировании НВФ «Л-ДНР»13:38
- ЧП в Славянске: собака съела уши у двухлетнего ребенка12:28
- ОБСЕ зафиксировали в ОРДО движение транспорта и людей у границы с РФ11:52
- Единение с народом. Соцсети позабавило новое фото главаря ОРЛО11:06
Боевики «ДНР» готовы передать Украине 19 осужденных украинцев
В пятницу, 19 октября так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, как пишет replyua.net, заявила сепаратистским средствам массовой информации, что боевики незаконного вооруженного формирования «Донецкая народная республика» готовы передать официальному Киеву осужденных до начала войны на Донбассе граждан Украинского государства в количестве 19 человек.
Так, Морозова сообщила, что в настоящее время к передаче украинской стороне готовы девятнадцать заключенных. Кроме того, сейчас подготавливается еще одна партия осужденных в количестве 45 человек. «Эти граждане стремятся попасть в Украину по причине, что там у них остались родственники и, более того, на этой территории все они прописаны. Эти граждане – жители разных регионов Украинского государства. Они были осуждены судом Украины еще до наступления боевых действий на Донбассе», - заявила журналистам «омбудсмен» террористов «ДНР».
Помимо прочего она подчеркнула, что власти Украины блокирует этот процесс. Также Морозова заявила, что пророссийские боевики псевдореспублики требуют от украинской стороны вернуть в «ДНР» 88 сепаратистов, которые находятся в Украине.
Теги: Донбасс, осужденный, ДНР, боевики, пленные
- В ряды боевиков «ДНР» набираются осужденные
- Оргии пьяных в хлам боевиков в бане взорвали сети (ВИДЕО)
- В "ДНР" в банде "Сомали" не действуют "уставы", - ИС
- В "ДНР" усилена охрана всех казарм боевиков и идет массовый отлов дезертиров
- Боевики «ЛДНР» считают, что Путин их снова "слил"
- Как боевики ОРДЛО «готовятся» к 9 мая
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие20:43
- Боевики «ДНР» готовы передать Украине 19 осужденных украинцев20:30
- Пушилин служил в рядах ВСУ: стали известны невероятные подробности из жизни лидера "ДНР"19:15
- Обстрел на Луганщине: повреждены здания и имущество17:42
- Миротворческая миссия на Донбассе обойдется в миллиард долларов в год16:32
- Екатериновка попала под обстрел из крупнокалиберных пулеметов16:15
- На КПВВ "Марьинка" пуля боевиков попала в гражданский автомобиль15:45
- На КПВВ «Майорское» умер пожилой мужчина15:30
- СБУ разоблачила коммерческую структуру на финансировании НВФ «Л-ДНР»13:38
- В Луганской области на одной из шахт начался протест горняков12:40
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие20:43
- Боевики «ДНР» готовы передать Украине 19 осужденных украинцев20:30
- Россия решилась на отчаянные меры с Крымским мостом из-за теракта в Керчи20:13
- Украинцы не смогут получить наследство: имущество перейдет «в руки» государства20:00
- Кабмин изменил условия предоставления жилищных субсидий: что нового19:46
- Под Санкт-Петербургом прогремел мощный взрыв на заводе: появилось видео19:30
- Пушилин служил в рядах ВСУ: стали известны невероятные подробности из жизни лидера "ДНР"19:15
- Цена на газ для населения вырастет с 1 ноября18:58
- Украина наращивает силы в Азовском море: в регион возвращается один из мощнейших украинских военных кораблей18:45
- В Украину идут холода и дожди18:37
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- В Донецке включили отопление
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе