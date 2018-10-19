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Бойцы ВСУ отбили массовые атаки боевиков. Оккупанты РФ несут потери
Штаб Операции Ообъединенных сил констатировал, что впервые за долгое время личный состав Вооруженных сил Украины не понес летальных и санитарных потерь.
За минувшие сутки, 18 октября, пророссийские террористы "Л/ДНР" 16 раз совершили обстрелы позиций украинских войск на Востоке Украины, передает "Диалог.UA". Уточняется, что незаконные вооруженные бандформирования дважды применяя вооружение, категорически запрещенное минскими договоренностями.
Согласно данным штаба ООС, российско-оккупационные войска атаковали позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельськое, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутовое, Водяное и Лебединское. Зафиксировано, что опорный пункт ВСУ вблизи Новомихайловки был обстрелян из минометов калибра 120 мм, а Лебединское пострадало от огня противотанковыми управляемыми ракетами.
По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены и четверо ранены. Напомним, кураторы РФ бросают на фронт последние резервы. Ранее сообщалось, что Россия готовится к открытому нападению на Украину.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ВСУ, оккупанты, ООС
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- Бойцы ВСУ отбили массовые атаки боевиков. Оккупанты РФ несут потери09:38
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