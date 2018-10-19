Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бойцы ВСУ отбили массовые атаки боевиков. Оккупанты РФ несут потери

19.10.2018 09:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бойцы ВСУ отбили массовые атаки боевиков. Оккупанты РФ несут потери

Штаб Операции Ообъединенных сил констатировал, что впервые за долгое время личный состав Вооруженных сил Украины не понес летальных и санитарных потерь.

За минувшие сутки, 18 октября, пророссийские террористы "Л/ДНР" 16 раз совершили обстрелы позиций украинских войск на Востоке Украины, передает "Диалог.UA". Уточняется, что незаконные вооруженные бандформирования дважды применяя вооружение, категорически запрещенное минскими договоренностями. 

Согласно данным штаба ООС, российско-оккупационные войска атаковали позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельськое, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутовое, Водяное и Лебединское. Зафиксировано, что опорный пункт ВСУ вблизи Новомихайловки был обстрелян из минометов калибра 120 мм, а Лебединское пострадало от огня противотанковыми управляемыми ракетами.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены и четверо ранены. Напомним, кураторы РФ бросают на фронт последние резервы. Ранее сообщалось, что Россия готовится к открытому нападению на Украину.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ВСУ, оккупанты, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх