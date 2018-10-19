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ЧП в Славянске: собака съела уши у двухлетнего ребенка

19.10.2018 12:28
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ЧП в Славянске: собака съела уши у двухлетнего ребенка

В Славянске 2-летний ребенок стал жертвой собаки и остался без ушей и трех пальцев руки. Об этом сообщает издание yellowblue, ссылаясь на пресс-службу полиции.

По имеющейся информации, мама, которая ждет еще одного ребенка, уложила малыша спать и сама легла отдохнуть. Женщина уснула, а ребенок вышел на улицу к собаке.

На данный момент малыш проходит лечение в харьковской областной больнице. Медики говорят, что ему нужна пластическая операция. Ее смогут сделать в одной из зарубежных клиник за 65 000 гривень. Для семьи ребенка такая сумма неподъемна.

Родственники и знакомые разместили фото ребенка в социальных сетях и просят помощи у неравнодушных людей. Родственники и знакомые разместили фото ребенка в социальных сетях и просят помощи у неравнодушных людей.

Начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин сообщил, что дело по данному факту внесено в единый реестр досудебных расследований по статье невыполнения родителями прав по воспитанию ребенка, что привело к тяжким последствиям. Он отметил, что ранее семья, в которой случилось происшествие, не попадала в поле зрения полиции и является благополучной.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, ребенок, Славянск, собака, уши, больница
 
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