- СБУ разоблачила коммерческую структуру на финансировании НВФ «Л-ДНР»13:38
- ЧП в Славянске: собака съела уши у двухлетнего ребенка12:28
- ОБСЕ зафиксировали в ОРДО движение транспорта и людей у границы с РФ11:52
- Единение с народом. Соцсети позабавило новое фото главаря ОРЛО11:06
- «Работаем, Батя»! Боевики устроили ДТП в Донецке10:40
- Стало известно какое количество миротворцев ООН будет на Донбассе10:17
- Боевики ДНР отбирают автомобили с украинской регистрацией10:05
- Священник РПЦ оскорбил Украину и обратился к российским боевикам: "Идите, братья, войной на этих бесов"09:50
- Бойцы ВСУ отбили массовые атаки боевиков. Оккупанты РФ несут потери09:38
- Ситуация на КПВВ сегодня: на «Майорске» большая очередь 09:26
ЧП в Славянске: собака съела уши у двухлетнего ребенка
В Славянске 2-летний ребенок стал жертвой собаки и остался без ушей и трех пальцев руки. Об этом сообщает издание yellowblue, ссылаясь на пресс-службу полиции.
По имеющейся информации, мама, которая ждет еще одного ребенка, уложила малыша спать и сама легла отдохнуть. Женщина уснула, а ребенок вышел на улицу к собаке.
На данный момент малыш проходит лечение в харьковской областной больнице. Медики говорят, что ему нужна пластическая операция. Ее смогут сделать в одной из зарубежных клиник за 65 000 гривень. Для семьи ребенка такая сумма неподъемна.
Родственники и знакомые разместили фото ребенка в социальных сетях и просят помощи у неравнодушных людей. Родственники и знакомые разместили фото ребенка в социальных сетях и просят помощи у неравнодушных людей.
Начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин сообщил, что дело по данному факту внесено в единый реестр досудебных расследований по статье невыполнения родителями прав по воспитанию ребенка, что привело к тяжким последствиям. Он отметил, что ранее семья, в которой случилось происшествие, не попадала в поле зрения полиции и является благополучной.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, ребенок, Славянск, собака, уши, больница
- Главный милиционер Донетчины показал, что стало с бомжом, спасшим ребенка из мусорного бака (ФОТО)
- Домашняя собака набросилась на ребенка
- Инвалиды и одаренные дети получили грамоты и подарки
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Хозяин питбуля, разорвавшего лицо ребёнку, заплатит 85 гривен штрафа
- Озверевший питбуль искусал годовалого ребёнка
- СБУ разоблачила коммерческую структуру на финансировании НВФ «Л-ДНР»13:38
- В Луганской области на одной из шахт начался протест горняков12:40
- ЧП в Славянске: собака съела уши у двухлетнего ребенка12:28
- ОБСЕ зафиксировали в ОРДО движение транспорта и людей у границы с РФ11:52
- Единение с народом. Соцсети позабавило новое фото главаря ОРЛО11:06
- «Работаем, Батя»! Боевики устроили ДТП в Донецке10:40
- Стало известно какое количество миротворцев ООН будет на Донбассе10:17
- Боевики ДНР отбирают автомобили с украинской регистрацией10:05
- Священник РПЦ оскорбил Украину и обратился к российским боевикам: "Идите, братья, войной на этих бесов"09:50
- Бойцы ВСУ отбили массовые атаки боевиков. Оккупанты РФ несут потери09:38
- "Дышать невозможно - все в респираторах", - кислотный выброс Армянска добрался до Украины15:03
- Готовьтесь! Украинцев ждут массовые проверки на детекторе лжи14:45
- Новые чрезвычайно важные факты о керченском стрелке14:30
- Украинцам выплатят 800 млн сэкономленных субсидий14:14
- "Константинополь не имеет права давать Томос Украине", - РПЦЗ официально порвала все отношения с Патриархатом 14:05
- Родители «керченского стрелка» заплатят штраф в размере 500 рублей13:55
- СБУ разоблачила коммерческую структуру на финансировании НВФ «Л-ДНР»13:38
- Авиакомпании США возобновят полеты в Днепр, Запорожье и Харьков13:25
- Следком РФ опубликовал жуткое видео с места массового убийства в Керчи13:10
- Путин угрожает Украине потерей огромных территорий12:55
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- В Донецке включили отопление
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе