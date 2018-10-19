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Пушилин служил в рядах ВСУ: стали известны невероятные подробности из жизни лидера "ДНР"
Блогер Денис Казанский рассказал о том, что лидер сепаратистов из "ДНР" Денис Пушилин проходил службу в рядах ВСУ. Это означает, что он давал клятву защищать Украину.
Однако это не помешало стать ему лидером сепаратистов на востоке страны. Лидер сепаратистов из "ДНР" Денис Пушилин был солдатом ВСУ в 2000-х годах. Эту информацию предоставил журналист Денис Казанский. Он опубликовал соответствующее фото Пушилина среди военных, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на сообщение журналиста в "Твиттере". "Денис Пушилин находится слева. Он сидит самый крайний. Этот человек в свое время служил в ВСУ около 10 лет назад. Тоже предатель. Путин как-то говорил о Скрипале, как о предателе Родины. Вот, то же самое и Пушилин для Украины", - отметил журналист.
Многих пользователей заинтересовал вопрос о том, как же так получилось, что бывшего военного ВСУ завербовали в "ДНР"? Многие пришли к выводу, что этого человека просто купили, хотя другие сослались на убеждения Пушилина, мол, он с самого начала был пророссийским. Однако в целом точной информации никто не предоставил. Многих просто удивил сам факт того, что этот человек раньше защищал свою Родину, а потом ее предал
Напомним, сегодня Пушилин подписал указ, согласно которому его место займет новый человек в "ДНР". До этого же поступало сообщение о том, что Пушилин хочет оторваться от влияния Кремля.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, армия, боевик, ДНР, ВСУ, Пушилин
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