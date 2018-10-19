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«Работаем, Батя»! Боевики устроили ДТП в Донецке
19.10.2018 10:40
Вчера, 18 октября, во временно оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР». инцидент произошел на улице Кирова. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают в соцсетях дончане сегодня во временно оккупированном Донецке возле рынка «Дружба» на улице Кирова столкнулись два автомобиля боевиков «ДНР»:
«11.30 сегодня по ул.Кирова Донецк, выезд с рынка Дружба дтп. vw touareg без номеров и с надписью на заднем стекле «Работаем, Батя»и еще одно авто. Короче отработале рябятки».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, ДТП
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