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Архив - Донецкая область

«Работаем, Батя»! Боевики устроили ДТП в Донецке

19.10.2018 10:40
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«Работаем, Батя»! Боевики устроили ДТП в Донецке

Вчера, 18 октября, во временно оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР». инцидент произошел на улице Кирова. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают в соцсетях дончане сегодня во временно оккупированном Донецке возле рынка «Дружба» на улице Кирова столкнулись два автомобиля боевиков «ДНР»:

«11.30 сегодня по ул.Кирова Донецк, выезд с рынка Дружба дтп. vw touareg без номеров и с надписью на заднем стекле «Работаем, Батя»и еще одно авто. Короче отработале рябятки».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены. 



Теги: Донецк, Донбасс, ДТП
 
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