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Архив - Донецкая область

Расстреливал украинцев. На Донетчине задержан танкист ОРДО

19.10.2018 23:47
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Расстреливал украинцев. На Донетчине задержан танкист ОРДО

Правоохранители Донецкой области задержали жителя села Очеретино, летом 2014 года вступившего в ряды оккупантов ОРДО и до 2018 года несшего «службу» в танковом батальоне «ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Выяснилось, что 53-летний житель села Очеретино в 2014 году вступил в рядах подразделений НВФ. Он длительное время воевал в рядах незаконного вооруженного формирования в Ясиноватой, где «держал оборону» захваченного города и участвовал в боевых действиях, расстреливая украинцев».

Задержанный периодически с оружием в руках дежурил на блокпосту в оккупированном селе Спартак на окраине оккупированного Донецка. Правоохранители отмечают:

«В этом году „ветеран“ террористов разуверился в будущем террористической организации „ДНР“ и вернулся домой».

При этом мужчина имеет удостоверение «участника боевых действий» и награды от главарей ОРДО.

Оккупанту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины и с обвинительным актом направлено в суд.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, танк, задержание, ОРДО
 
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