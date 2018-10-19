СБУ разоблачила коммерческую структуру на финансировании НВФ «Л-ДНР»

19.10.2018 13:38

Служба безопасности Украины разоблачила коммерческую структуру на финансировании незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР». Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба СБУ.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности и Главного следственного управления СБ Украины выявили и задокументировали противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению «Л-ДНР».

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что с 2014 года в «ДНР» функционирует компания, которая платит «налоги» незаконным вооруженным формированиям. Сотрудники СБ Украины выяснили, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие группой обществ на подконтрольной украинской власти территории. «Предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно-импортные операции с материнской структурой на общую сумму более 2-х млн долл. США. Для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины», – сообщили в СБУ.

Продукция, по данным пресс-службы, вывозилась с «Л-ДНР» в РФ через неконтролируемый Украиной участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.

«Во время санкционированных следственных действий в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов производства правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях. Отдельным причастным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины», – сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме.

Источник: https://dnews.dn.ua