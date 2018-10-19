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Ситуация на КПВВ сегодня: на «Майорске» большая очередь
19.10.2018 09:26
По данным Госпогранслужбы в контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 30/50;
КПВВ «Марьинка» — 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» — 0/30;
КПВВ «Гнутово» — 15/10.
За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным наравне с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 46 700 человек и 5,5 тысячи транспортных средств:
Майорское «- 10 110 человек и 1200 транспортных средств;
«Марьинка» — 10 250 человек и 1755 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8650 человек и 1570 транспортных средств;
«Гнутово» — 4265 человек и 965 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 13 455 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Майорск, КПВВ
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