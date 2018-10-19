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Архив - Донецкая область

В «ДНР» появился «ПРЕМЬЕР»

19.10.2018 08:30
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В «ДНР» появился «ПРЕМЬЕР»

Игорь Мартынов, который ранее при группировке «ДНР» руководил Донецком, назначен и.о. заместителя председателя «Совета министров ДНР».

Об этом говорится в указе временного главы «ДНР» Дениса Пушилина.

Ранее Пушилин объявил, что в «ДНР» появится так называемая должность «премьер-министра». Своим указом Пушилин назначил на эту «должность» (с приставкой и.о.) Александра Ананченко.

 

Источник: http://novosti.dn.ua 



Теги: Донбасс, премьер-министр, ДНР, боевики
 
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