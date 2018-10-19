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В Краматорске пограничник требовал 3 тысячи гривен за провоз товаров
19.10.2018 21:15
Правоохранители уличили в систематических взятках инспектора Краматорского пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы.
Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Чиновник наладил механизм получения взяток от местных предпринимателей за беспрепятственное перемещение товаров широкого потребления на временно оккупированную территорию Донецкой области через контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка».
За взятку около 3 тыс. гривен пограничник предоставлял разрешение на пересечение транспортными средствами линии соприкосновения без надлежащего досмотра грузов и контроля документов.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, пограничники, взятка
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