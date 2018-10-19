Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Краматорске пограничник требовал 3 тысячи гривен за провоз товаров

19.10.2018 21:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Краматорске пограничник требовал 3 тысячи гривен за провоз товаров

Правоохранители уличили в систематических взятках инспектора Краматорского пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Чиновник наладил механизм получения взяток от местных предпринимателей за беспрепятственное перемещение товаров широкого потребления на временно оккупированную территорию Донецкой области через контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка».

За взятку около 3 тыс. гривен пограничник предоставлял разрешение на пересечение транспортными средствами линии соприкосновения без надлежащего досмотра грузов и контроля документов.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, Краматорск, пограничники, взятка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх