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"Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
В связи с предстоящими "выборами" в псевдореспубликах Донбасса среди пророссийски настроенных пользователей соцсетей бушуют нешуточные страсти. Блогеры спорят о будущем Луганска и Донецка, ищут "предателей" в числе высокопоставленных чиновников.
Блогер Михаил Полынков сообщил курьезную информацию о "силовиках Донецкой республики". Интересно, что далеко не все из них жаждут окончательного наступления "русского мира". Во всяком случае, они ненавидят "ополченцев" и вполне возможно ожидают прихода Украины. Об этом сообщает "Диалог.UA". Полынков пишет о новых назначениях и.о. главы "республики" Дениса Пушилин, которые у самого блогера-новороса вызывают массу вопросов. "Одним из первых кадровых решений Пушилина стало дарование некоему Андрею Киму мантии верховного судьи.
Ким и правда обладал нужными связями в этом органе надзора за соблюдением законности непризнанной республики. К примеру, с высокопоставленным сотрудником Генпрокуратуры Казакевичем Ким не только дружил, распивал спиртное и, по некоторым данным, распевал гимн Украины. Но и совместно оскорблял ополченцев, а потом благодаря своему и собутыльника должностному положению "укатывал" бойцов за решетку на долгие года", - делится откровениями Полынков в facebook Далее он жалуется на другие "шалости" высокопоставленных чиновников "ДНР".
Оказывается, нетрезвый "прокурор" Казакевич устроил драку в донецком пабе "Ричард". Он вломился в отдельный кабинет, где веселились "ополченцы" , назвал из российскими наемниками и заявил: "Если бы не вы - русские, то и войны бы тут не было". После чего и им исполнил гимн Украины. Далее блогер сообщает, что товарища поддержал Ким, который ввязался в драку, осадив табуреткой одного из "ихтамнета".
Интересно, что в тот момент будущий "верховный судья ДНР" работал в следственных органах "республики". Если верить Полынкову, два закадычных товарища Ким и Казакевич в драке с "защитниками Донбасса" потерпели поражение, но происшествие так не оставили. Вскоре на участников потасовки в пабе было заведено уголовное производство. "Ополченцы", поднявшие руку на "прокурора и следователя" получили солидные тюремные сроки. Стоит отметить, что сам Ким является гражданином РФ. Долгие годы работа в следственных органах России, но был уволен за некую провинность и подался в "ДНР" в надежде хотя бы там сделать себе карьеру. И вполне преуспел.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, гимн, ДНР, Пушилин
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