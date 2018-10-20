Боевики «ДНР» на блокпостах проверяют регистрацию всех выезжающих авто и вымогают деньги

20.10.2018 23:48

Боевики «ДНР» и российские оккупанты при выезде граждан в Украину проверяют регистрацию автомобилей в «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Уже несколько дней боевики «ДНР» и российские оккупанты на улицах Донецка, Макеевки, Горловки и других городов устраивают тотальные проверки транспорта на предмет места регистрации.

В соцсетях жители временно оккупированных территорий Донецкой области, которым приходится пересекать блокпосты боевиков «ДНР» и российских оккупантов, рассказывают, что боевики «ДНР» проверяют регистрацию выезжающих автомобилей. В некоторых случаях всё сводится к открытому вымогательству денег:

«Проверяют ли на ДНР стоит ли машина на учете в ДНР при выезде в Украину? Писали, что на штраф-стоянку неоформленных отправляют»,

«Один раз при выезде за 100 м до бп стояла машина гайцев. Приставали. Но чисто срубить денег. Это на Горловке».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.