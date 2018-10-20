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Боевиков на Донбассе накрыла паника: "Мы не выстоим против ВСУ, у них мощное оружие, у нас такого нет"
Если в начале войны на Донбассе боевики публично заявляли, что могут "разгромить" ВСУ в считанные часы, то сейчас они все больше признаются, что бессильны перед мощью и боеспособностью сил ООС.
Такой информацией на своей странице в Facebook поделился известный украинский волонтер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA". Мысягин отметил, что российские наемники уже, не стесняясь, в соцсетях скулят и жалуются, что ВСУ их "кошмарят" по полной.
При этом оккупанты признаются, что армия Украины становится с каждым днем сильнее, наращивая свой боевой потенциал и улучшая свое военно-техническое состояние. Техническое оснащение ВСУ – головная боль российских террористов, которые констатируют нынешнее превосходство сил ООС над "непобедимой" армией Путина.
"Снайперские расчеты ВСУ, имеющие на вооружении крупнокалиберные винтовки Barrett, уже стали на Донбассе притчей во языцех", - жалуются в пабликах боевики, признаваясь при этом, что зачастую не могут вообще противостоять ВСУ. Кроме этого, террористы констатировали, что о таком техническом оснащении, как у сил ООС, боевикам на Донбассе приходится только мечтать. Напомним, после боев на Донбассе между ВСУ и террористами, у боевиков много убитых. Добавим, волонтер показал новый "подарок" от украинских защитников, который переполошил террористов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, оружие, боевики, ВСУ, ООС
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