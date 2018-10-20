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Украина потребовала у РФ в Минске отмены выборов на неподконтрольном Донбассе
Украина потребовала у РФ и представителей Кремля из ОРДЛО немедленно отменить подготовку так называемых выборов на оккупированном Донбассе.
Об этом написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Сегодня состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы, в которой Украину представлял советник президента Руслан Демченко.
"Украинская сторона сегодня остро потребовала в РФ и марионеток Кремля из ОРДЛО немедленно отменить подготовку фейковых, никчемных "выборов" на оккупированном Донбассе", - рассказала Геращенко.
Украинские представители обратились к спецпредставителю председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Италии, Посла Мартина Сайдика, с просьбой подготовить специальное заявление от председательствующей в ОБСЕ страны, в которой четко указать нелегитимность любых выборов на оккупированных территориях.
"ОБСЕ должна четко заявить, что выборы в Донецке и Луганске могут проводиться исключительно по украинскому законодательству, согласно стандартам ОБСЕ, под наблюдением независимых наблюдателей. А фейковые "выборы", которые Кремль планирует провести на оккупированных РФ территориях 11 ноября, не соответствуют букве и духу минских соглашений, направлены на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров", - добавила она.
Геращенко уточнила, что требование немедленно отменить псевдовыборы поднимали не только на ТКГ, но и во всех рабочих группах.
Источник : https://antikor.com.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Минск
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