Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением

20.10.2018 10:46

Время играет не на руку России, за пять год военных действий жители Донбасса начинают понимать, что ни о каком присоединении оккупированной части Донецкой и Луганской областей к России речь не идет. Те люди, которые поддержали протесты, а затем и войну на Донбассе надеялись, что их ждет судьба Крыма, их регионы станут территорией России. Теперь же таких надежд нет даже у самых убежденных сепаратистов. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко.



По его словам, за последний год значительно увеличилось количество тех людей, которые добровольно приходят в СБУ и признаются, что воевали на стороне «ДНР» и «ЛНР», люди сдают оружие, понимая, что воевали не за какие-то ценности, а стали просто орудием в руках Кремля.



Петренко отметил, что больше всего угнетает жителей оккупированных территорий бесперспективность и понимание, что живут они в клетке, потому что не могут спокойно выехать ни на территорию России, ни на территорию Украины, контролируемую украинской властью. Проще тем жителям Донбасса, у которых есть родственники на мирной территории Украины. После продолжительного общения люди понимают, что никакой «хунты» не было и нет, в Украине течет обыденная спокойная жизнь.