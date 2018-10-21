А цены на 30%»: В соцсетях отреагировали на повышение зарплат в «ДНР»

21.10.2018 09:14

В «ДНР» заявили, что зарплаты работников «бюджетной» сферы с 1 ноября увеличатся на 10%. Об этом вчера, 20 октября, местным интернет-ресурсам заявил «врио главы» Денис Пушилин.

В соцсетях на это отреагировали с сарказмом:

Света: «Очень ощутимо»;

Татьяна: «Как же любят людей за дураков держать»;

Виктор: «Еще не подняли, а уже кукарекают. Посмотрим, какие повышения будут после выборов»;

Таня: «Снимают все надбавки, добавляют 10%, в итоге остаемся в минусах. Главное все красиво рассказать»;

Елена: «Это типа убрали с бюджетников, а теперь добавят туже сумму»;

Людмила: «Знакомо»;

Сергей: «Еще народ не увидел поднятия зарплат, а уже восхваления начались. Урежьте зарплаты депутатам и денег хватит поднять всем».

«Vanes»: «А цены поднимутся на 30%»;

Виталий: «В бывшем СССР показухи и то меньше было».

В соцсетях также раскритиковали заявления «властей ДНР», что с 1 ноября «пошлины» на ввоз нефтепродуктов в «республику» будут снижены со 150 долл. до 50 долл. за тонну, и в связи с этим цены на топливо в «республике» будут, как в Ростовской области РФ.

Источник: https://dnews.dn.ua