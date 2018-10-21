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Актуальная информация для пересекающих КПВВ
21.10.2018 10:29
Обновлен блокпост на выезде из города Бахмут, - сообщает пресс-центр Объединенных сил.
Теперь этот блокпост обеспечен современными техническими решениями, соответствующими условиями для проживания личного состава, а также инфраструктурой, которая "позволяет законопослушным гражданам максимально комфортно пересекать блокпост и надежно перекрыть для уголовного элемента пути передвижения нарушителей в пределах территории операции Объединенных сил".
Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев провел инспектирование обновленного блокпоста. Он осмотрел дополнительно оборудованные места для отдыха гражданских лиц и зарядки ними мобильных телефонов, санитарные зоны и места подвода питьевой воды. Там появилось новое асфальтовое покрытие и нанесена разметка для разграничения движения автотранспорта.
Командующим также были проверены переоборудованные места для несения службы, питания, отдыха и быта работников Национальной полиции Украины.
На сегодня работа по переоборудованию постов на территории Донецкой области фактически подходит к завершению.
Источник: https://www.ostro.org
Теги: Донбасс, блокпост, Бахмут, КПВВ
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