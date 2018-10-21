Главная / Новости / Донецкая область / Боевики накрыли огнем позиции ВСУ, противник применил противотанковую управляемую ракету
Последние новости раздела
- Боевики накрыли огнем позиции ВСУ, противник применил противотанковую управляемую ракету 10:47
- Актуальная информация для пересекающих КПВВ10:29
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке10:02
- В сети раскрыли тайну, как главарь ДНР служил в Нацгвардии Украины (ФОТО)09:28
- "Ничто не должно помешать Пушилину", - Кремль запретил Губареву появляться в Донецке09:20
- У боевиков паника из-за мощного оружия ВСУ09:18
- Ситуация на КПВВ: очередь на Марьинском направлении09:17
- А цены на 30%»: В соцсетях отреагировали на повышение зарплат в «ДНР»09:14
- До Луганска и Донецка дошло, что РФ их к себе никогда не заберет08:03
- Боевики «ДНР» заминировали дороги под Горловкой07:19
Боевики накрыли огнем позиции ВСУ, противник применил противотанковую управляемую ракету
21.10.2018 10:47
За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
По сообщению штаба противник осуществлял обстрелы позиций ОС в районе населенных пунктов Шумы, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединское и Широкино.
Обстрелы по позициям ВСУ враг вел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В районе Гнутово противник применил противотанковую управляемую ракету .
По данным разведки, в течение суток один из оккупантов уничтожен и еще четверо — ранены.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
Читайте также:
- Оккупанты ударили из гранатометов: у ВСУ пятеро раненых
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- ВСУ сразили врага мощной "ответкой", заставив считать трупы
- Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»
- Главари "ЛДНР" и кураторы Кремля приходят в себя после диких потерь
- Десятки обстрелов в зоне АТО: погиб боец ВСУ
- Боевики накрыли огнем позиции ВСУ, противник применил противотанковую управляемую ракету 10:47
- Актуальная информация для пересекающих КПВВ10:29
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке10:02
- В сети раскрыли тайну, как главарь ДНР служил в Нацгвардии Украины (ФОТО)09:28
- "Ничто не должно помешать Пушилину", - Кремль запретил Губареву появляться в Донецке09:20
- У боевиков паника из-за мощного оружия ВСУ09:18
- Ситуация на КПВВ: очередь на Марьинском направлении09:17
- А цены на 30%»: В соцсетях отреагировали на повышение зарплат в «ДНР»09:14
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги09:00
- До Луганска и Донецка дошло, что РФ их к себе никогда не заберет08:03
- Боевики накрыли огнем позиции ВСУ, противник применил противотанковую управляемую ракету 10:47
- Актуальная информация для пересекающих КПВВ10:29
- Саакашвили возвращается: объявлена дата и раскрыты планы10:16
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке10:02
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому10:00
- Мужчина впал в кому после того, как бульдог откусил его гениталии09:45
- Как адаптировать организм к переводу часов09:30
- В сети раскрыли тайну, как главарь ДНР служил в Нацгвардии Украины (ФОТО)09:28
- "Ничто не должно помешать Пушилину", - Кремль запретил Губареву появляться в Донецке09:20
- У боевиков паника из-за мощного оружия ВСУ09:18
- Как адаптировать организм к переводу часов09:30
- Как подготовить организм, чтобы не "свалиться" с простудой08:45
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением
- Священник РПЦ оскорбил Украину и обратился к российским боевикам: "Идите, братья, войной на этих бесов"
- Правду о бойне в Керчи скрывают, Росляков был не один: застрелили уже лежащего
- Массовые бои на Донбассе: враг гремит ударами на всех фронтах