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Боевики накрыли огнем позиции ВСУ, противник применил противотанковую управляемую ракету

21.10.2018 10:47
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Боевики накрыли огнем позиции ВСУ, противник применил противотанковую управляемую ракету

За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

По сообщению штаба противник осуществлял обстрелы позиций ОС в районе населенных пунктов Шумы, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединское и Широкино.

Обстрелы по позициям ВСУ враг вел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В районе Гнутово противник применил противотанковую управляемую ракету .

По данным разведки, в течение суток один из оккупантов уничтожен и еще четверо — ранены.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
 
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