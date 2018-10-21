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Борьба с армией РФ на Донбассе станет "жарче": новейший РСЗО "Ольха" официально взят на вооружение ВСУ
Новейший ракетный комплекс "Ольха" официально был взят на вооружение украинской армии, а также было анонсировано его серийное производство.
Представительство Кабинета министров Украины сообщило в соцсети Facebook о новом виде вооружения для ВСУ, передает "Диалог.UA". Речь идет о ракетном комплексе "Ольха", который теперь официально взят на вооружение армии Украины и будет запущен в серийное производство. Согласно анонсам экспертов, регулярные поставки Вооруженным силам стартуют в середине 2019 года.
Сообщается, что разработкой новейшего комплекса занималось конструкторское бюро "Луч" с января 2016 года по май 2018 года. "Вооруженные силы Украины укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны при помощи нового комплекса", - отметили в Кабмине. Известно, что реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ольха" с корректируемым боеприпасом была разработана на основе советской РСЗО "Смерч".
Напомним, Украина представила новые корректируемые авиабомбы.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, боевики
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