До Луганска и Донецка дошло, что РФ их к себе никогда не заберет

21.10.2018 08:03

Население ОРДЛО все больше утверждается в мысли, что Россия "ДНР" и "ЛНР" к себе уже не присоединит, разрушенные войной оккупированные города Кремлю попросту не нужны. На этом фоне у многих жителей "ЛНР/ДНР" уровень враждебности к Украине, подогретый в том числе и вражескими пропагандистскими СМИ, значительно упал, передает "Диалог.UA".

Как заявил "Обозревателю" замдиректора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко, разочарование в "русском мире" наблюдается и у пособников оккупантов.

Они все чаще приезжают на подконтрольную Украине территорию и сдаются властям Украины, пользуясь программой СБУ "Тебя ждут дома". "На оккупированной территории "ДНР" и "ЛНР" на каждого человека, который служит, давит бесперспективность. Они понимают, что Россия их уже не заберет", - отметил Петренко. Эксперт также подчеркнул, что уровень агрессивности граждан ОРДЛО спадает также и потому, что люди общаются с родней из Украины и видят ситуацию воочию, а не глазами "кремлевских говорящих голов".

Кроме того, население Донбасса уже понимает, война ничего хорошего им не принесла, первоначальных целей ни "ДНР", ни "ЛНР" так и не добились.

Попрощаться можно и с главной обещалкой Кремля – вхождение оккупированного Донбасса в состав РФ. "Они понимают, что дальнейшее продолжение войны малоперспективно. Во-первых, потому что они не нужны России, во-вторых, потому что никакого фашизма на территории Украины нет", - подчеркивает эксперт. Напомним, семья из "ДНР" после поездки в Россию заявила, что об оккупированном Донбассе там никто не думает, от дончан москвичи шарахались.



Источник: www.dialog.ua