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Интеграция Донбасса в состав России: Пушилин возмутил украинцев наглым заявлением
Россия приступила к новому этапу интеграции оккупированной части Донбасса в свой состав.
Согласно опубликованному заявлению к так называемой программе интеграции "Россия-Донбасс" присоединились еще 5 регионов РФ. Назначенный после убийства Захарченко главарем "ДНР" Денис Пушилин заявляет, что в следующем году "ДНР" будет сотрудничать сразу с 25 регионами России - на данный момент речь идет лишь об экономической интеграции, однако боевики продолжают мечтать о вхождении в состав РФ. Пушилин заявляет, что "ДНР" готовы начать поставки электроэнергии в Россию и покрывать ее дефицит в российских регионах.
При этом Пушилин хвастается, что процесс интеграции "ДНР" и России усиливается. При этом пользователи социальных сетей отметили, что Россия перестает скрывать, что держит оккупированную часть Донбасса под своим полным контролем.
Напомним, сегодня Пушилин подписал указ, согласно которому его место займет новый человек в "ДНР". До этого же поступало сообщение о том, что Пушилин хочет оторваться от влияния Кремля.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, Пушилин
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